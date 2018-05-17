Путин на встрече с Асадом: Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии

Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи заявил, что террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии. Это позволило остановить их действия в пригороде Дамаска.

«Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы», — сказал глава государства, его слова приводятся на сайте Кремля​​​.

Российский лидер подчеркнул, что после военных успехов созданы дополнительные условия для полноформатного политического процесса. Ранее сообщалось, что Башар Асад прибыл в Сочи для обсуждения широкого круга вопросов.