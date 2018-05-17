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Путин на встрече с Асадом: Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии
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    Путин на встрече с Асадом: Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии

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    Путин на встрече с Асадом: Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии

    Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи заявил, что террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии. Это позволило остановить их действия в пригороде Дамаска.

    «Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы», — сказал глава государства, его слова приводятся на сайте Кремля​​​.

    Российский лидер подчеркнул, что после военных успехов созданы дополнительные условия для полноформатного политического процесса. Ранее сообщалось, что Башар Асад прибыл в Сочи для обсуждения широкого круга вопросов. 

    Автор: Ирина Селезнева
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