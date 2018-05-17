Мюллер изложил суду подробности расследования по делу о «вмешательстве РФ»

Вашингтон, 17 мая. Специальный прокурор США Роберт Мюллер проинформировал суд по делу Пола Манафорта о ходе «российского расследования». Об этом говорится в уведомлении, опубликованном в судебной базе данных.

Мюллер подал в федеральный суд Восточного округа Виргинии «неотредактированный меморандум», в котором сообщается о ходе расследования. Документ остается засекреченным для общественности. При этом вопрос о том, что именно расследует Мюллер, остается неясным.

Бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обвиняют в нарушении закона об иноагентах в интересах Украины, а также в уклонении от налогов и «отмывании» 30 миллионов долларов при участии его делового партнера Ричарда Гейтса. Защита Манафорта требует снять обвинения, отмечая, что Мюллер вышел далеко за рамки своего мандата, который предполагал расследование связей Трампа с Россией.

С 2017 года Мюллер ведет расследование о предполагаемом «вмешательстве России» в выборы президента США в 2016 году. К настоящему моменту Мюллер выдвинул обвинения в отношении 19 человек, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Москва неоднократно опровергала обвинения США о «вмешательстве», требуя предоставить доказательства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными», а глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на отсутствие фактов, подтверждающих так называемое «вмешательство».