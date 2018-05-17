Путин и Асад считают необходимым создать условия для политического диалога по Сирии

Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад отметили необходимость создания дополнительных условий для полноформатного политического процесса в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялись достаточно обстоятельные переговоры​​​. Президент отметил и поздравил Асада со значительными успехами сил правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями», — прокомментировал Песков.

Он добавил, что стороны переговоров отметили необходимость создать дополнительные условия для старта полноформатного политического процесса в арабской республике. Ранее Асад поблагодарил Путина и ВКС РФ за помощь в борьбе с терроризмом. Как отметил российский лидер, террористы сложили оружие в ключевых точках САР, что позволяет стабилизировать обстановку в стране.