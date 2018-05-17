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Асад прибыл в Сочи для переговоров с представителями РФ по Сирии
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    Асад прибыл в Сочи для переговоров с представителями РФ по Сирии

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    Асад прибыл в Сочи для переговоров с представителями РФ по Сирии

    Сочи, 17 мая. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Сочи. По сообщению источника, сирийский лидер прибыл в один из крупных городов Краснодарского края России чуть больше трех часов назад.

    Башар Асад прибыл в Сочи, по данным источника из Дамаска, сирийский лидер обсудит с российской стороной «много важных вопросов». В Астане 14-15 мая состоялись межсирийские переговоры с участием представителей стран-гарантов перемирия по Сирии, делегаций Дамаска и оппозиции.

    Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал новую встречу полезной, отметив конкретику дискуссий о зонах деэскалации в Сирии. Ожидается, что новый раунд переговоров пройдет в Сочи в июле.

    Автор: Ирина Селезнева
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