Асад прибыл в Сочи для переговоров с представителями РФ по Сирии

Сочи, 17 мая. Президент Сирии Башар Асад прибыл в Сочи. По сообщению источника, сирийский лидер прибыл в один из крупных городов Краснодарского края России чуть больше трех часов назад.

Башар Асад прибыл в Сочи, по данным источника из Дамаска, сирийский лидер обсудит с российской стороной «много важных вопросов». В Астане 14-15 мая состоялись межсирийские переговоры с участием представителей стран-гарантов перемирия по Сирии, делегаций Дамаска и оппозиции.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура назвал новую встречу полезной, отметив конкретику дискуссий о зонах деэскалации в Сирии. Ожидается, что новый раунд переговоров пройдет в Сочи в июле.