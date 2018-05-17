Никто ничего не докажет: Депутат ударил школьника за шумное поведение в Подмосковье

Москва, 17 мая. Депутат городского поселения Лесной Пушкинского района ударил одного из школьников за шумное поведение на стадионе.

Шумное поведение подростков политику не понравилось, и он потребовал прекратить. На отрицательный ответ школьников и провокацию «а что, вы меня ударите? За это есть уголовная статья» один из подростков получил пощечину от Одинцова.

«Он испугался и побежал звать учителя физкультуры. Подойдя к физруку, Одинцов начал козырять своим депутатским удостоверением, утверждая, что ему за это ничего не будет и что никто и ничего не докажет», – рассказала мама пострадавшего подростка Наталья Денисова.

Чиновник не извинился за рукоприкладство, утверждая, что знает, как работать с молодежью.

Родители школьника написали заявление в полицию, готовят документы для передачи в суд.

Депутат является обладателем трех высших образований, два из которых педагогическое и юридическое, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Андрей Одинцов также владеет каратэ на уровне черного пояса.

Совет депутатов Пушкинского района отказался комментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что учитель сельского хозяйства Дьюи Брютон в американском штате Флорида утопил двух енотов прямо на глазах у школьников.