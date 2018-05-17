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Никто ничего не докажет: Депутат ударил школьника за шумное поведение в Подмосковье
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    Никто ничего не докажет: Депутат ударил школьника за шумное поведение в Подмосковье

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    Никто ничего не докажет: Депутат ударил школьника за шумное поведение в Подмосковье

    Москва, 17 мая. Депутат городского поселения Лесной Пушкинского района ударил одного из школьников за шумное поведение на стадионе.

    Шумное поведение подростков политику не понравилось, и он потребовал прекратить. На отрицательный ответ школьников и провокацию «а что, вы меня ударите? За это есть уголовная статья» один из подростков получил пощечину от Одинцова.

    «Он испугался и побежал звать учителя физкультуры. Подойдя к физруку, Одинцов начал козырять своим депутатским удостоверением, утверждая, что ему за это ничего не будет и что никто и ничего не докажет», – рассказала мама пострадавшего подростка Наталья Денисова.

    Чиновник не извинился за рукоприкладство, утверждая, что знает, как работать с молодежью.

    Родители школьника написали заявление в полицию, готовят документы для передачи в суд.

    Депутат является обладателем трех высших образований, два из которых педагогическое и юридическое, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Андрей Одинцов также владеет каратэ на уровне черного пояса.

    Совет депутатов Пушкинского района отказался комментировать ситуацию.

    Ранее стало известно, что учитель сельского хозяйства Дьюи Брютон в американском штате Флорида утопил двух енотов прямо на глазах у школьников.

    Автор: Алексей Громов
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