Залдостанов призвал не акцентировать внимание на инциденте с байкерами на Крымском мосту

Москва, 17 мая. Глава международного мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как «Хирург», призвал не обращать внимания на инцидент с группой байкеров, которые остановились на Крымском мосту вскоре после его открытия.

Ранее сообщалось, что 16 мая, в день открытия моста, группа мотоциклистов нарушила правила дорожного движения, совершив остановку на арке Крымского моста. В тот же день сотрудники Госавтоинспекции Крыма зафиксировали первое превышение скорости.

«Не надо подменять реально большое событие, связанное с началом движения по Крымскому мосту и воссоединением двух берегов, какой-то мелочевкой и смещать акценты», – заявил Залдостанов.

По его словам, факт остановки отдельных мотоциклистов на мосту не имеет отношения к запуску самого Крымского моста.

Напомним, что движение автотранспорта по мосту было открыто 16 мая, а первым по нему за день до этого проехал российский президент Владимир Путин. Крымский мост стал самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.