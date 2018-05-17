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Залдостанов призвал не акцентировать внимание на инциденте с байкерами на Крымском мосту
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    Залдостанов призвал не акцентировать внимание на инциденте с байкерами на Крымском мосту

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    Залдостанов призвал не акцентировать внимание на инциденте с байкерами на Крымском мостуМосква, 17 мая. Глава международного мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как «Хирург», призвал не обращать внимания на инцидент с группой байкеров, которые остановились на Крымском мосту вскоре после его открытия.

    Ранее сообщалось, что 16 мая, в день открытия моста, группа мотоциклистов нарушила правила дорожного движения, совершив остановку на арке Крымского моста. В тот же день сотрудники Госавтоинспекции Крыма зафиксировали первое превышение скорости.

    «Не надо подменять реально большое событие, связанное с началом движения по Крымскому мосту и воссоединением двух берегов, какой-то мелочевкой и смещать акценты», – заявил Залдостанов.

    По его словам, факт остановки отдельных мотоциклистов на мосту не имеет отношения к запуску самого Крымского моста.

    Напомним, что движение автотранспорта по мосту было открыто 16 мая, а первым по нему за день до этого проехал российский президент Владимир Путин. Крымский мост стал самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.

     

    Автор: Антон Зарубин
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