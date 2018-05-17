В Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с лидером КНДР

Вашингтон, 17 мая. Американский президент Дональд Трамп готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге для журналистов.

«Президент подготовлен и будет готов к встрече​​​. На данный момент мы продолжаем подготовку», — сказала Сандерс.

По словам пресс-секретаря, планы Трампа встретиться с Ким Чен Ыном не изменились. Встреча намечена на будущую неделю перед саммитом с Северной Кореей. Напомним, что 15 мая Пхеньян пригрозил отменить встречу из-за военных учений США и Южной Кореи.

Северная Корея отказалась 16 мая от переговоров на уровне министров с Южной Кореей. Ранее состоялась историческая встреча лидеров двух Корей, итоги которой стороны оценили как положительные.