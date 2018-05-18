Сирия, 18 мая. Авианалеты ВВС западной коалиции во главе с США в Дейр-эз-Зоре привели к гибели мирных жителей. Террорист-смертник ИГ1 атаковал КПП ВС Ирака в провинции Салах-Эд-Дин. США доставили новую партию техники курдам в Хасаку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии оказывали поддержку САА к югу от Дамаска.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели бои с ИГ южнее Дамаска; продолжили работы по разминированию территорий в северной части Хомса; поставили ультиматум боевикам в Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: организовала взрыв на западе Алеппо.

«Исламское государство»2: прибегло к атаке смертника в провинции Салах-Эд-Дин в Ираке; атаковало позиции ВС Ирака у границы с Сирией; лишилось одного из главных агитаторов под авиаударами иракских ВВС.

Международная коалиция: провела авианалеты на юго-востоке Дейр-эз-Зора, есть жертвы среди мирных жителей; возобновила боевые вылеты в южной части Хасаки.

«Файлак Аш-Шам»: понесла потери в живой силе в результате взрывов в Идлибе.

«Джейш Аль-Ислам»*****: ведет набор добровольцев на севере Алеппо.

Курды: получили очередную партию военной техники от США в провинции Хасака.

ВС Турции: обнаружили военный лагерь курдских радикалов в провинции Алеппо; воздвигли новый наблюдательный пункт к юго-западу от Алеппо.

Провинция Дамаск

В течение дня к югу от столицы не прекращались вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками «Исламского государства». Военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1) сообщал об ожесточенных боях в окрестностях квартала Хаджар Аль-Асвад. Также фиксировались перестрелки в районе Ярмука. Сирийская арабская армия (САА) и проасадовские ополченцы-шииты заняли несколько строительных блоков на улице Дир-Ясин. Кроме того, после ракетных обстрелов сил САР были частично разрушены оборонительные сооружения ИГИЛовцев. ВВС Сирии и ВКС РФ также оказали значительную поддержку САА. Во второй половине дня поступали сообщения о том, что террористы готовятся контратаковать позиции САА.

Информационный портал Al Masdar News передавал, что после зачистки Восточной Гуты от взрывных устройств, оставленных радикалами вооруженной оппозиции, местные жители изъявили желание вернуться в родные места.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки прогремел взрыв на трассе у деревни Урум Аль-Кубра к западу от столицы провинции, в результате чего несколько мирных жителей получили ранения, передавал Twitter-канал (Syrianow10). Местные активисты полагают, что СВУ было заложено джихадистами террористического альянса «Тахрир Аш-Шам».

Турецкие подразделения продолжили зачищать территории Африна от следов военного присутствия радикалов Отрядов народной самообороны (YPG) и Рабочей партии Курдистана (РПК). По данным телеканала Jisr TV, в населенном пункте Хадж Хасан удалось обнаружить крупную военную базу с разветвленной сетью подземных тоннелей, принадлежавшую курдским отрядам.

Тем временем юго-западнее Алеппо был основан очередной наблюдательный пункт для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (obretix), КПП установили у города Хирбат Хирсе.

Стало известно, что группировка «Джейш Аль-Ислам» начала набор новых боевиков, чтобы выступить против «Исламского государства» и курдских радикалов. Как передавало информагентство Al Masdar News, новобранцам будут платить 200 долларов в месяц.

Провинция Хомс

Стало известно о том, что местные жители так называемого Растанского котла, который перешел под полный контроль Сирийской арабской армии (САА) днем ранее, вышли навстречу правительственным войскам, чтобы поприветствовать солдат. Напомним, более 65 населенных пунктов были освобождены от многолетней оккупации исламистов. Кроме того, официально под контроль САА перешла трасса Дамаск — Хомс.

Инженерные подразделения САА тем временем продолжили работы по разминированию данных территорий. Бывшие радикалы вооруженной оппозиции, ранее урегулировавшие свой правовой статус с властями САР, также оказывали содействие САА. Оппозиционный Twitter-канал (QalaatAlMudiq) передавал, что во время обезвреживания мин в населенном пункте Аль-Мадждал погибли пять боевиков формирования «Джейш Таухид», еще трое получили ранения.

Провинция Даръа

На юго-западе Даръа вновь отмечались вооруженные стычки между подконтрольной ИГИЛ3 группировкой «Джейш Халид ибн Аль-Валид» и Сирийской свободной армией** (ССА). ИГИЛовцы заявили, что в результате обстрелов боевиками «свободной армии» сельскохозяйственных угодий пострадал урожай мирных жителей. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (TABEEB_FALSAFA).

Между тем в северной части региона после очередных провокационных обстрелов со стороны исламистов Сирийская арабская армия (САА) поставила ультиматум, потребовав у радикалов добровольно прекратить сопротивление и сдать оккупированные ими территории и оружие.

Провинция Дейр-эз-Зор

Во второй половине дня боевые вылеты в регионе возобновили военные самолеты западной коалиции. Беспорядочным авиаударам американской авиации подверглась авиабаза у населенного пункта Ас-Суса, расположенного в юго-восточной части провинции. При бомбардировках погибли исключительно мирные жители. Военный источник в сети Twitter (soundandpic) сообщал о гибели четырех гражданских лиц и ранении порядка десяти человек. Напомним, в последнее время Демократические силы Сирии**** (SDF) и ВВС международного альянса возобновили контртеррористическую операцию под названием «Буря Джазиры», однако никаких сообщений о потерях со стороны террористической группировки все еще не поступало.

Провинция Идлиб

Произошел взрыв в провинции Идлиб. Интернет-портал Emaan News Center сообщал о том, что бомба детонировала в столице региона, что привело к гибели четырех сирийских граждан. Также были убиты три исламиста антиправительственного формирования «Файлак Аш-Шам». Кроме того, в очередной раз неизвестные попытались организовать нападение на одного из лидеров вооруженной оппозиции. По данным того же источника, боевики напали на главаря «Файлак Аш-Шам», однако ему удалось спастись.

Провинция Хасака

В провинции Хасака вновь отмечались авианалеты ВВС международной коалиции во главе с США. Под ударом коалиционной авиации оказались территории в южной части провинции в районе города Аш-Шаддади. До сих пор неизвестно о числе возможных пострадавших среди мирного населения.

США продолжили поставлять вооружение Демократическим силам Сирии (SDF). Как передавал Twitter-канал (IdrisAl_oso), порядка 200 военных пикапов, нагруженных военной техникой, были направлены к населенному пункту Тель Бидэ, находящемуся под контролем курдов.

Между тем по ошибке к пограничному городу Аль-Камышлы прибыли десять снайперов из Франции. Военный источник в сети Twitter (smmsyria) сообщал о том, что военнослужащие САА направили их к зонам дислокации курдских подразделений.

Ирак

В провинции Салах Эд-Дин в минувшие сутки произошло нападение с участием смертника. По данным интернет-портала, связанного с «Исламским государством», «джихад-мобиль» взорвался на подступах к городу Таджи, в результате чего погибли по меньшей мере 11 иракских военнослужащих, еще 28 были ранены. До сих пор официальные правительственные источники данные сведения не подтверждали.

Во второй половине дня ИГИЛовцы атаковали позиции правительственных подразделений в районе населенного пункта Аль-Каим. Во время столкновений пострадали трое военнослужащих ВС Ирака. Радикалы ИГ также понесли потери в живой силе. Об этом сообщал новостной портал Iraqi News. Кроме того, террористы лишились одного из высокопоставленных членов группировки в результате авианалетов ВВС Ирака — был уничтожен главный агитатор ИГИЛ по прозвищу Абу Бараа Аль-Шами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)