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Юдин оценил игру хоккейной сборной России против Канады
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    Юдин оценил игру хоккейной сборной России против Канады

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    Юдин оценил игру хоккейной сборной России против Канады
    Москва, 17 мая. Бывший защитник хоккейного клуба СКА и сборной России Александр Юдин прокомментировал Федеральному агентству новостей поражение сборной России в овертайме четвертьфинала чемпионата мира по хоккею от сборной Канады.

    «Россия — Канада — это всегда очень зрелищный матч. Думаю, с этим команды справились. Игра была равной, заметного преимущества не заметил. К сожалению, сказалось удвоение и ошибка в обороне, когда пропускали шайбу. А свое мы в атаке всегда забиваем», — сказал Юдин.

    Напомним, что сборная России уступила команде Канады со счетом 4:5. 

    Юдин оценил игру хоккейной сборной России против Канады

    Автор: Константин Терехов
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