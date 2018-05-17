Юдин оценил игру хоккейной сборной России против Канады



Москва, 17 мая. Бывший защитник хоккейного клуба СКА и сборной России Александр Юдин прокомментировал Федеральному агентству новостей поражение сборной России в овертайме четвертьфинала чемпионата мира по хоккею от сборной Канады.

«Россия — Канада — это всегда очень зрелищный матч. Думаю, с этим команды справились. Игра была равной, заметного преимущества не заметил. К сожалению, сказалось удвоение и ошибка в обороне, когда пропускали шайбу. А свое мы в атаке всегда забиваем», — сказал Юдин.