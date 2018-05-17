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Мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов к выпуску
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    Мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов к выпуску

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    Мотоцикл проекта «Кортеж» практически готов к выпуску

    Сочи, 17 мая. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту РФ Владимиру Путину о практически полной готовности мотоцикла проекта «Кортеж».

    На встрече с президентом РФ Чемезов сообщил подробности проекта и заверил, что практически все испытания транспортного средства пройдены.

    По его словам, мотоцикл получился «очень красивым», а по своим характеристикам не уступает моделям западных производителей.

    В ответ на слова Путина, что мотоцикл должен быть лучше западных аналогов, глава «Ростеха» пообещал работать в данном направлении.

    Напомним, ранее Владимир Путин призвал наладить производство джипов и седанов проекта «Кортеж», а также организовать массовое производство. Президент РФ также выразил надежду на то, что не только богатые граждане РФ, но и россияне с любым уровнем достатка смогут купить такие автомобили.

    Автор: Екатерина Кухарева
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