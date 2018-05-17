В Совфеде предложили создать «Акт Вышинского» в ответ на арест главы РИА Новости Украина

Москва, 17 мая. В Совете Федерации предложили создать «Акт Вышинского», который позволит вводить санкции против властей Украины за преследование журналистов. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее Херсонский городской суд арестовал на два месяца главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по подозрению в государственной измене.

«Пришло время принимать к Украине очень жесткие санкции - экономические и другие, за нарушения прав человека, свободы слова»,- сказал Цеков в комментарии РИА Новости.

По мнению сенатора, введение санкций против Украины станет серьезной преградой для украинских политиков, которые нарушают общепризнанные человеческие ценности и свободу слова. Цеков отметил, что Россия должна оказать юридическую поддержку Вышинскому, а также привлечь к данному инциденту международные организации.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ задержали в Киеве руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке республик Донбасса.