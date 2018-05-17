Москва потребовала немедленно освободить журналиста РИА Новости Украина Вышинского

Москва, 17 мая. Россия потребовала немедленно освободить главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем наших зарубежных партнеров обратить наконец пристальное внимание на царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием», — заявили в МИД России.

Москва рассчитывает, что международные правозащитники не будут безучастными к судьбе Кирилла Вышинского. Ранее херсонский суд арестовал главреда на два месяца без залога.

Журналиста задержали в столице Украины 15 мая, а ночью отправили в Херсон. Вышинского подозревают в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР, за что ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.