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Москва потребовала немедленно освободить журналиста РИА Новости Украина Вышинского
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    Москва потребовала немедленно освободить журналиста РИА Новости Украина Вышинского

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    Москва потребовала немедленно освободить журналиста РИА Новости Украина Вышинского

    Москва, 17 мая. Россия потребовала немедленно освободить главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

    «Призываем наших зарубежных партнеров обратить наконец пристальное внимание на царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием», — заявили в МИД России.

    Москва рассчитывает, что международные правозащитники не будут безучастными к судьбе Кирилла Вышинского. Ранее херсонский суд арестовал главреда на два месяца без залога.

    Журналиста задержали в столице Украины 15 мая, а ночью отправили в Херсон. Вышинского подозревают в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР, за что ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

    Автор: Ирина Селезнева
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