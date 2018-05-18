Сирия, 18 мая. В результате точечных ударов ВКС РФ и ВВС САР к югу от Дамаска были обезврежены десятки боевиков ИГ1. В окрестностях Африна была обнаружена тюрьма для врагов YPG, где курды проводили пытки над пленными. Одна из бригад ССА**, союзная «Джебхат ан-Нусре»2***, потеряла командира в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: вместе в ВВС САР обезвредили несколько десятков террористов ИГИЛ3 в южных предместьях Дамаска.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: опасаются активизации «спящих ячеек» боевиков к северу от Хомса; уничтожили командира одной из связанных с «Нусрой» бригад ССА на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»4 (ИГИЛ): перебросило группу смертников в район Хаджар Аль-Асвад в Дамаске с целью проведения теракта; активно привлекается к сотрудничеству бойцами YPG и силами коалиции США к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Курды: были обвинены в проведении пыток над пленными после обнаружения тюрьмы для врагов YPG в окрестностях Африна; пополнили свои ряды новыми отрядами новобранцев на северо-востоке Алеппо.

Провинция Дамаск

ВВС Сирии и ВКС РФ нанесли серию точечных ударов по ключевым военным объектам «Исламского государства» в южных предместьях Дамаска. Кроме того, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели обстрел позиций террористов из тяжелых огнеметных систем, передает информационный ресурс в Twitter (@NatDefFor). В результате были обезврежены несколько десятков боевиков ИГИЛ, также был ликвидирован по меньшей мере один военный пикап исламистов, оснащенный крупнокалиберным пулеметом.

Несмотря на военные неудачи и большие потери, главари группировки намерены продолжать ожесточенное сопротивление на южной окраине Дамаска. По информации военных источников новостного центра Damascus Now, боевики ИГ планируют теракт в одном из госпиталей района Хаджар Аль-Асвад. Для этого туда была переброшена группа террористов-смертников. Тем самым боевики рассчитывают максимально дестабилизировать обстановку на направлении наступления правительственных войск САР.

Провинция Алеппо

Согласно сведениям военного источника в Twitter (@Charles_Lister), обнаруженный ранее в окрестностях Африна военный объект Отрядов народной самообороны (YPG), в частности, служил тюрьмой для врагов курдских радикалов. Здесь незаконно удерживались и подвергались пыткам не только члены протурецких отрядов так называемой вооруженной оппозиции, но и гражданские лица. Пленные почти 24 часа в сутки содержались в полной темноте под землей, а среди пыток было, например, использование электрошока и насильственное заключение в ответвления подземных туннелей, длиной чуть более двух метров.

Очередная группа новобранцев закончила обучение и вступила в ряды Демократических сил Сирии (SDF)**** в Манбидже. Об этом в сети Twitter (@EricaSangsuwan) сообщил местный активист со ссылкой на представителей местного курдского военного совета. Поддерживающие SDF силы международной коалиции во главе с США и курдские радикалы в последнее время значительно укрепили оборону на северо-востоке провинции Алеппо, опасаясь начала военной кампании Турции.

Провинция Хомс

Анклав боевиков-исламистов, располагавшийся между городами Хомс и Хама, наконец ликвидирован, и территории перешли под контроль армии САР, однако ряд экспертов высказывают опасения по поводу все еще возможной в ближайшее время на этом направлении террористической активности. Так, источники агентства SANA News отмечают, что в районе бывшего Растанского котла могут действовать боевики «Джебхат ан-Нусры» из состава «спящих ячеек». В их задачи может входить сбор разведданных, а также организация и проведение терактов вблизи ключевых объектов инфраструктуры региона и позиций сирийских войск. Среди наиболее вероятных мест для взрыва или проведения диверсий называются ГЭС на окраине административного центра провинции, мост в Ар-Растане, а также участок стратегически значимой трассы М5 Хама – Хомс, а особенно отрезок Талль-Бисса – Ар-Растан.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно данным местного канала в Twitter (@DeirEzzor24), курдские бойцы «Демократических сил» продолжают аресты боевиков разрозненных бандгрупп ИГИЛ, которые пытаются покинуть районы проведения совместной операции курдов и США по захвату всего Восточного Дейр-эз-Зора. Предполагается, что пленным будет предложено присоединиться либо к SDF, либо к другому американскому антиасадовскому проекту — так называемой Новой сирийской армии (НСА), которая дислоцируется преимущественно на базах близ Ат-Танфа в Хомсе и Аш-Шаддади в Хасаке. Напомним, ранее местные источники уже неоднократно фиксировали факты перехода бывших членов ИГИЛ в состав подконтрольных Соединенным Штатам военизированных формирований.

Провинция Хама

Сирийские солдаты уничтожили командира одной из бригад ССА, аффилированной с «Джебхат ан-Нусрой», в районе равнины Аль-Габ на северо-западе провинции Хама. Как сообщает новостной Twitter-канал (@ArabianaINTEL), военнослужащие войск САР обстреляли автомобиль высокопоставленного боевика, двигавшегося по магистрали 56 в сторону населенного пункта Аль-Мансура. Стоит отметить, что ряд отрядов «Свободной армии» активно участвует в операциях террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» против САА, в том числе, например, в районе Аль-Латаминского выступа. Среди таких формирований, которые, как отмечают эксперты, только прикрываются вывеской «оппозиция», — «Джейш Аль-Наср», «Джейш Аль-Изза» и ряд других бригад ССА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)