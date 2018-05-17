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«Может, запретить Россию?»: власти Литвы выступили против георгиевской ленточки
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    «Может, запретить Россию?»: власти Литвы выступили против георгиевской ленточки

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    «Может, запретить Россию?»: власти Литвы выступили против георгиевской ленточки

    Вильнюс, 17 мая. Власти Литвы приняли на рассмотрение поправку к кодексу об административных правонарушениях, предусматривающую запрет распространения и демонстрации на массовых мероприятиях георгиевских ленточек.

    Как сообщает интернет-портал Delfi, поправка к кодексу об административных нарушениях раньше была предложена политиками из партии «Союз отечества — христианские демократы». Штраф за распространение и демонстрацию георгиевской ленточки на массовых мероприятиях составит от 150 до 300 евро.

    «Может, просто нужно запретить Россию и тогда будут поставлены все точки над «i», и больше нам ничего не придется делать», — сказал член социал-демократической партии Альгирдас Сисас после представления проекта.

    Следующим этапом станет рассмотрение предложенного проекта в парламентских комисссиях и комитетах на осенней сессии.

    Напомним, что акция «Георгиевская ленточка» посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Автор: Алексей Громов
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