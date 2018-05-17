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Путин предложил наладить поставки газотурбинных двигателей для кораблей
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    Путин предложил наладить поставки газотурбинных двигателей для кораблей

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    Путин предложил наладить поставки газотурбинных двигателей для кораблей

    Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин предложил наладить серийные поставки газотурбинных двигателей для кораблей. Об этом глава государства заявил на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

    В ходе встречи Чемезов доложил президенту о вводе в эксплуатацию первого в России сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов для кораблей​​​. Глава «Ростеха» отметил, что данное предприятие способно создавать современные двигатели для гражданских судов и военных кораблей.

    «Надо соответственно в серию запускать поставки этого двигателя», — сказал Путин, добавив, что Россия нуждается в большом количестве таких двигателей.

    Чемезов поддержал предложение президента, отметив, что «Ростех» уже предпринимает шаги в данном вопросе.

    Автор: Алексей Громов
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