Путин предложил наладить поставки газотурбинных двигателей для кораблей

Сочи, 17 мая. Президент России Владимир Путин предложил наладить серийные поставки газотурбинных двигателей для кораблей. Об этом глава государства заявил на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

В ходе встречи Чемезов доложил президенту о вводе в эксплуатацию первого в России сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов для кораблей​​​. Глава «Ростеха» отметил, что данное предприятие способно создавать современные двигатели для гражданских судов и военных кораблей.

«Надо соответственно в серию запускать поставки этого двигателя», — сказал Путин, добавив, что Россия нуждается в большом количестве таких двигателей.

Чемезов поддержал предложение президента, отметив, что «Ростех» уже предпринимает шаги в данном вопросе.