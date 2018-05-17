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Путин призвал наладить массовое производство машин проекта «Кортеж»
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    Путин призвал наладить массовое производство машин проекта «Кортеж»

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    Путин призвал наладить массовое производство машин проекта «Кортеж»

    Сочи, 17 мая. Глава государства Владимир Путин призвал наладить производство джипов и седанов проекта «Кортеж», а также организовать массовое производство.

    Владимир Путин встретился с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым​​​. На встрече была затронута тема о развитии отечественного автопрома.

    «Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство», — сказал российский лидер.

    Путин выразил надежду на то, что не только богатые граждане РФ, но и россияне с любым уровнем достатка смогут купить такие автомобили. По мнению главы государства, в данном проекте можно было бы создать микроавтобусы для всей семьи. Он назвал «хорошим» лимузин «Кортеж», на котором ехал на инаугурацию. 

    Путин призвал наладить массовое производство машин проекта «Кортеж»

    Автор: Ирина Селезнева
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