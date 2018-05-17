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Евросоюз готовит ответные меры против торговых пошлин США
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    Евросоюз готовит ответные меры против торговых пошлин США

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    Евросоюз готовит ответные меры против торговых пошлин США

    Брюссель, 17 мая. Европейская комиссия выпустила распоряжение о возможности введения с 20 июня 2018 года ответных пошлин в размере 25% на импорт ряда товаров из США.

    Европейская комиссия 16 мая приняла решение о незамедлительной, не позднее 18 мая 2018 года, отправке в совет по торговле с товарами ВТО письменного уведомления о том, что при отсутствии отрицательного отзыва со стороны совета, Европейский союз приостановит приложение по торговле с США о таможенных льготах на импорт в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле.

    По данным документа, опубликованного в базе данных ЕС, на первом этапе с 20 июня 2018 года может быть применена дополнительная адвалорная пошлина в размере не более 25% на импорт товаров, перечисленных в приложении. На втором этапе с марта 2021 года размер пошлины составит 10%, 25%, 35% или 50%.

    Приостановка положения о льготных тарифах возможна, пока США применяют или повторно применяют защитные меры, затрагивая продукцию союза.

    Напомним, США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, куда входит и ЕС, действие этих пошлин приостановлено до 1 июня текущего года. Переговоры по данному вопросу между США и ЕС ни к чему не привели.

    Автор: Алексей Громов
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