Вашингтон, 17 мая. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом сговоре окружения Дональда Трампа с Россией должно быть прекращено, поскольку оно было инициировано с нарушения законодательства. Об этом заявил экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который с 20 апреля вошел в группу юристов, представляющих интересы президента США Дональда Трампа.

«Все это расследование должно быть прекращено, поскольку поводом для него стали незаконные действия», — заявил Джулиани в интервью телекомпании Fox News.

В мае 2017 года специальный прокурор Роберт Мюллер возглавил независимое расследование о предполагаемых связях членов предвыборного штаба Трампа с Россией, а также приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США. К настоящему моменту Мюллер выдвинул обвинения в отношении трех россикйских компаний и 19 человек, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Позднее одна из обвиняемых компаний — «Конкорд менеджмент и консалтинг» — потребовала предъявить факты и доказательства, на которых базируются обвинения Мюллера, а также раскрыть все данные о незаконном вмешательстве США в дела других стран, начиная с 1945 года. После этого команда Мюллера попросила американский суд отложить разбирательство.

Стоит отметить, что сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также не раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США, требуя предоставить доказательства.