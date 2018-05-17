 «Быстрее загнутся, чем отступятся»: эксперт пояснил, почему Киев изымает «неправильные» календари с российским Крымом 

После того как на Украине в преддверии чемпионата мира по футболу выпустили календари с Крымом в составе России, СБУ завела уголовное дело за распространение незаконной сувенирной продукции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Правоохранители задокументировали факт изготовления частным полиграфическим предприятием календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты России с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении.

По словам президента центра системного анализа и прогнозирования на Украине Ростислава Ищенко, Киев так и будет претендовать на Крым, даже когда шансов вернуть полуостров нет.

«Конечно, такая продукция выпущена в нарушение закона Украины. Киев считает Крым своим и на него претендует. Японцы так же претендуют на Курильские острова, Румыны — на Бессарабию… Это не значит, что Украина получит Крым, по предъявлять претензии они будут. Так, по сути, ведут себя все страны, которые имеют территориальные споры. Ничего нового украинцы не придумали. Естественно, они будут изымать из оборота этот товар, будут проводить расследования.

Они же раньше и Google терроризировали, и «Яндекс», и еще ряд компаний, которые изображали на картах Крым в составе России. Шансов вернуть Крым у украинцев точно нет. И действовать они будут, исходя из своих претензий. Они скорее загнутся, чем отступятся от своей позиции. Тем более, что до «загнуться» им осталось гораздо меньше, чем до «отступиться».

В СБУ календари с российским Крымом назвали «антиукраинской продукцией». Уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность». «Неправильные» календари должны были поступить в розничную продажу, однако украинские правоохранители их изымают.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал болельщиков проигнорировать чемпионат мира по футболу. Российская сторона в свою очередь посоветовала украинцам «не слушать дураков» и приезжать на ЧМ-2018.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Но Украина результаты голосования не признает и считает полуостров «временно оккупированной территорией».