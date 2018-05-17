«Не позволяйте США стравливать россиян и украинцев»: в Киеве призвали РФ жестко наказать за призывы «взорвать» Крымский мост

Киев, 17 мая. Россия должна жестко наказать предложившего «взорвать» Крымский мост американского журналиста, чтобы пресечь подобные инциденты, заявил журналист из Киева Юрий Кот.

Журналист Том Роген из Washington Examiner призвал Украину взорвать Крымский мост из-за амбиций России. 17 мая СК России возбудил в отношении колумниста уголовное дело по статье о терроризме.

Украинский журналист Юрий Кот считает, что Рогена нужно не просто наказать, а продемонстрировать это, пресекая любые попытки последующих провокаций. Журналист призвал Россию жестко отреагировать на статью Washington Examiner.

«Надо организовать кампанию, чтобы на примере этого человечка, который провоцирует межнациональную рознь и призывает к убийству людей, всем остальным было неповадно», — сказал он.

Кот подчеркнул, что «Россия стала другой», нельзя позволять США стравливать россиян и украинцев. Он подчеркнул, что это была «информационная бомба», призванная подпитывать радикалов.

«Они говорят, что Россия «захватила» Крым? А американцы захватили всю Украину – чья бы корова мычала», — резюмировал журналист из Киева.

В Кремле осудили публикацию американского издания, отметив, что она является примером низкопробной журналистики.

