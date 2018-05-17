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Европейская комиссия будет судиться со странами ЕС из-за высокого уровня загрязнения воздуха
Весь мир
Европейская комиссия будет судиться со странами ЕС из-за высокого уровня загрязнения воздуха
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    Европейская комиссия будет судиться со странами ЕС из-за высокого уровня загрязнения воздуха

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    Европейская комиссия будет судиться со странами ЕС из-за высокого уровня загрязнения воздуха

    Москва, 17 мая. Европейская комиссия подала в суд на шесть стран-членов ЕС за сохранение на их территории высокого уровня загрязнения окружающей среды и отсутствие шагов к исправлению ситуации.

    Среди стран-нарушителей оказались Франция, Германия и Великобритания. На территории данных государств было зафиксировано превышение предельно допустимых значений диоксида азота.

    На территории же Венгрии, Италии и Румынии был обнаружен высокий уровень взвешенных частиц PM10.

    «Решение передать дела стран-членов в Суд ЕС было принято от имени европейцев. Странам-членам, чьи дела сегодня были переданы в суд, давали достаточно «последних шансов» за десять лет, чтобы улучшить ситуацию»,  — заявил еврокомиссар по окружающей среде Кармену Велла.

    Официальные уведомления от Еврокомиссии были переданы Германии, Италии, Люксембургу и Великобритании на основании того, что страны не следовали правилам, установленным Европейским союзом, об официально утвержденных типах транспортных средств.

    Повышенный уровень содержания в атмосфере твердых частиц PM10 и двуокиси азота (NO2) ежегодно является причиной смерти более 400 тысяч жителей стран Европы, сообщает РИА Новости.

    Автор: Екатерина Кухарева
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