Европейская комиссия будет судиться со странами ЕС из-за высокого уровня загрязнения воздуха

Москва, 17 мая. Европейская комиссия подала в суд на шесть стран-членов ЕС за сохранение на их территории высокого уровня загрязнения окружающей среды и отсутствие шагов к исправлению ситуации.

Среди стран-нарушителей оказались Франция, Германия и Великобритания. На территории данных государств было зафиксировано превышение предельно допустимых значений диоксида азота.

На территории же Венгрии, Италии и Румынии был обнаружен высокий уровень взвешенных частиц PM10.

«Решение передать дела стран-членов в Суд ЕС было принято от имени европейцев. Странам-членам, чьи дела сегодня были переданы в суд, давали достаточно «последних шансов» за десять лет, чтобы улучшить ситуацию», — заявил еврокомиссар по окружающей среде Кармену Велла.

Официальные уведомления от Еврокомиссии были переданы Германии, Италии, Люксембургу и Великобритании на основании того, что страны не следовали правилам, установленным Европейским союзом, об официально утвержденных типах транспортных средств.

Повышенный уровень содержания в атмосфере твердых частиц PM10 и двуокиси азота (NO2) ежегодно является причиной смерти более 400 тысяч жителей стран Европы, сообщает РИА Новости.