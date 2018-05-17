СМИ за несколько дней упомянули Крымский мост свыше 27 тысяч раз

Симферополь, 17 мая. Российские и зарубежные СМИ более 27 тысяч раз упомянули Крымский мост в своих публикациях в период с 14 по 17 мая, сообщили в информцентре «Крымский мост».

С моменты запуска автомобильного движения по Крымскому мосту в эфир вышло свыше 220 сюжетов, новость о транспортном переходе из Тамани в Керчь продолжительное время держалась в топе Яндекс Новостей

«За период 14–17 мая в топе «Яндекса» новости про мост появлялись 26 раз. Новости занимали первые строчки и держались в течение всего дня, сменяя друг друга», - рассказали в инфоцентре.

Напомним, что мост был открыт президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая, на следующий день россияне смогли воспользоваться новым сообщением между материковой частью страны и полуостровом.