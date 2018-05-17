Наталья Поклонская раскритиковала прокуратуру за слабый ответ Киеву. ФАН-ТВ

Госдума РФ осудила задержание в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Использование силовых мер по отношению к журналисту депутаты назвали произволом и потребовали от украинских властей его немедленного освобождения. Следственный комитет России возбудил дело о незаконном привлечении Вышинского к уголовной ответственности, Министерство иностранных дел направило ноты протеста Киеву. Депутат Наталья Поклонская в эксклюзивном интервью ФАН-ТВ заявила, что нападения на российских журналистов стали обычной практикой для украинских властей во многом потому, что российская сторона предпринимает недостаточно эффективные ответные меры.