Страсти по Крымскому мосту для солистов, хора и оркестра. Колонка Олега Денежки

С опережением графика, 15 мая, в торжественной обстановке, президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение на Крымском мосту. Причем президент лично возглавил колонну строительной техники и первым проехал по мосту за рулем КамАЗа.

Вообще-то ожидалось, что автомобильное движение откроется только через полгода — в октябре 2018-го. Да и сейчас, в силу ряда факторов, в частности из-за напряженного летнего сезона, движение пока разрешено лишь для легковых автомобилей и автобусов с максимальной массой не более 3,5 тонн.

Плановый же срок сдачи главного функционала моста — железнодорожных путей — ожидается в декабре 2019 года. Но есть ощущение, что и тут все произойдет несколько раньше.

Но не успел еще остыть двигатель КамАЗа, на котором ехал по Крымскому мосту Владимир Владимирович, как весь мир взорвался искренними возмущениями.

В авангарде место привычно заняли американцы и Евросоюз. Государственный департамент США и руководство ЕС выступили с гневным осуждением открытия движения на Крымском мосту.

«Строительство моста направлено на дальнейшую вынужденную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является», — заявили в ЕС.

А официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт заявила на брифинге, что открытие Крымского моста «было сделано без разрешения правительства Украины».

Уму непостижимо, почему Россия должна была спрашивать разрешения Украины на строительство моста на своей территории, моста, соединяющего один российский регион, Керченский полуостров в Крыму, с другим — Таманским полуостровом в Краснодарском крае.

Ну ладно. У Европы с Украиной хоть и дурацкие, но политические и экономические договоры, а США строили планы на обустройство в Крыму военно-морской базы — им обидно. Можно понять. Но вот какое отношение к Крыму и Украине имеет Канада?!

Между тем глава МИД этой страны хоккеистов, лосей и лесов Христя Фриланд заявила, что мост, связывающий Российскую Федерацию с «незаконно аннексированным» Крымом, — еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России.

Лично Христю тоже можно понять. Она член многочисленной украинской диаспоры Канады. Однако выступает она от имени страны, 90% населения которой не то что Крым, саму Украину на карте показать не в состоянии, они будут искать ее где-нибудь в Центральной Африке.

Ну, и замкнул унылый парад протестов лично украинский президент Петр Порошенко.

«Особенно циничным является факт, что открытие движения по мосту состоялось накануне очередной годовщины депортации крымско-татарского народа сталинским режимом», — свалил все в одну кучу кондитер-президент.

Но условно «наши» люди, оппозиционеры, тоже находятся вполне в мировом тренде всемирного «плача по мосту». От глобальных «Надо было эти деньги пенсионерам отдать» они плавно переключились на мелочные выпады.

Например, многие наши либерал-коммунисты с националистическим душком не на шутку возбудились после слов Натальи Поклонской с трибуны Госдумы, что Керченскую переправу планировал обустроить еще Николай II.

С умным видом, ехидством и плохо скрываемым чувством самовлюбленности они стали издеваться над словами Поклонской. Вот, мол, глупость сморозила. Ну, давайте посмотрим, как все было на самом деле и что же «глупого» сказала Поклонская.

Вообще-то, первый проект моста через Керченский пролив подготовили британцы еще в 1901 году. К этому времени они уже проложили по дну пролива телеграфный кабель, соединивший метрополию с индийскими владениями Британии. Так что для Лондона строительство мостов было крайне актуальным.

Не менее важным было для англичан и открытие кратчайшей железной дороги в Индию. И выяснилось, что Крым — наиболее удобный маршрут. Английское правительство рассмотрело проект строительства железнодорожной магистрали беспримерной протяженности: от Лондона до Дели.

При ее создании планировалось возвести два моста: один, гигантский, через Ла-Манш и второй, чуть меньше, через Керченский пролив. Величественный проект уперся, как это часто бывает, в нехватку средств на его осуществление.

Но идея построить мост через Керченский пролив не умерла. Вот тут-то в 1903 году ею заинтересовался император Николай II. По его заданию теперь уже проект моста разработали лучшие российские инженеры. Но с началом Первой мировой войны стало не до реализации грандиозных планов.

Затем проект возродили уже в СССР в 30-е годы. Что примечательно, крупноформатный стальной прокат был советской промышленности пока не по зубам, и эти детали были заказаны в Германии, на предприятиях Круппа. А потом началась война. И хотя заказ был полностью выполнен, после нападения на нашу страну никто ничего никому отдавать уже не собирался.

Впрочем, у немцев были свои планы. После взятия Севастополя все эти детали были перевезены в Крым. Теперь за проект взялись немцы. Но поражения зимы 1942–43 годов на Волге сделали грандиозное строительство для немцев невозможным. Однако немцы построили через Керченский пролив канатную дорогу. По которой до конца 1943 года переправляли по 400 тонн грузов в день.

Затем Крым взяли уже мы, и то, что некогда заказали у немцев, смогли вернуть — при отступлении гитлеровцы оставили все детали. И в ноябре 1944 года первый Керченский мост был построен. История этого строительства — отдельная тема. Скажем так: он был завершен и успешно эксплуатировался.

Но недолго. В феврале 1945 года в результате штормов и ледохода мост был разрушен льдом. По причине того, что не была возведена ледорезная защита моста. Но 40 паровозных пар по мосту все же успели проследовать.

И вот теперь многострадальный проект успешно реализован. И украинцы не знают, что им считать: потери или прибыли? Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Крымский мост будет ежегодно наносить убыток бюджету Украины в размере 500 млн грн.

Так и подмывает сказать: а мы предупреждали. Но с таким же успехом можно было бы предупреждать рельс.

Зато экс-советник министра МВД Арсена Авакова пламенный патриот Антон Геращенко уже считает прибыли.

«Русские построили Керченский [Крымский] мост — он достанется Украине после того, как Крым будет возвращен нашей стране», — заявил неистовый Антон, самый стройный после нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

И тут же проявил изрядное знание исторических фактов.

«В 1871 году немцы забрали у Франции Эльзас и Лотарингию. Они много построили там мостов и дорог. Но после Первой мировой войны им пришлось вернуть Эльзас и Лотарингию, и все, что построили немцы, осталось французам. Здесь будет то же самое», — просветил читателей Геращенко.

Так вот, с Крымом все ровно наоборот. Крым уже возвращен. Своему законному владельцу — России. И на сегодня все, что построили украинцы, отошло к России. Правда вот, ничего они не строили. Только разрушали. И эта их привычка — взрывать, сносить и демонтировать — известна уже во всем мире.

Они засыпали Северо-Крымский канал, лишая Крым воды, взрывали линии электропередач из Украины в Крым, надеясь на дефицит электроэнергии на полуострове, демонтировали железнодорожные пути на подъезде к Крыму.

Поэтому неудивительно, что в американском еженедельнике Washington Examiner в редакционной статье журналист Том Роган предложил украинцам сделать то, что они только и умеют, — взорвать и разбомбить мост как «возмутительное оскорбление для украинской нации».

Одни строят, другие взрывают. Взрывом можно пробить туннель или выкопать котлован. Но построить дом?

Не выйдет.