Меню
Технологии
Русскоговорящий хакер Enot добрался до переписок пользователей Telegram
Весь мир
Европейская комиссия будет судиться со странами ЕС из-за высокого уровня загрязнения воздуха
Следующая новость
Загрузка...

    Русскоговорящий хакер Enot добрался до переписок пользователей Telegram

    53

    Русскоговорящий хакер Enot добрался до переписок пользователей Telegram

    Москва, 17 мая. Эксперты в области кибербезопасности обнаружили компьютерный вирус, который может похищать данные пользователей из мессенджера Telegram. Об этом говорится в отчете американской компании Cisco Talos.

    По данным компании, вредоносная программа предположительно была создана русскоговорящим хакером под псевдонимом Enot272. В апреле произошло две атаки на программу Telegram для Windows, в результате которых Enot272 похитил файлы кэша, а также ключи шифрования мессенджера.

    Вирус представляет опасность только для компьютерной версии мессенджера, поскольку в ней отсутствует функция секретных чатов, а также она обладает более низкой защищенностью, в отличие от мобильных версий.

    По данным специалистов, вирус позволяет получить полный доступ к мессенджеру, включая контакты и историю переписки жертвы. Кроме того, вредоносная программа копирует все учетные данные жертвы из браузера Google Chrome, а также текстовые данные, файлы и ключи, которые пользователь получал или передавал через Telegram.

    Эксперты предполагают, что автором вируса является русскоговорящий хакер Racoon Hacker, также известный под псевдонимами Eyenot, Enot и Racoon Pogoromist.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.