Русскоговорящий хакер Enot добрался до переписок пользователей Telegram

Москва, 17 мая. Эксперты в области кибербезопасности обнаружили компьютерный вирус, который может похищать данные пользователей из мессенджера Telegram. Об этом говорится в отчете американской компании Cisco Talos.

По данным компании, вредоносная программа предположительно была создана русскоговорящим хакером под псевдонимом Enot272. В апреле произошло две атаки на программу Telegram для Windows, в результате которых Enot272 похитил файлы кэша, а также ключи шифрования мессенджера.

Вирус представляет опасность только для компьютерной версии мессенджера, поскольку в ней отсутствует функция секретных чатов, а также она обладает более низкой защищенностью, в отличие от мобильных версий.

По данным специалистов, вирус позволяет получить полный доступ к мессенджеру, включая контакты и историю переписки жертвы. Кроме того, вредоносная программа копирует все учетные данные жертвы из браузера Google Chrome, а также текстовые данные, файлы и ключи, которые пользователь получал или передавал через Telegram.

Эксперты предполагают, что автором вируса является русскоговорящий хакер Racoon Hacker, также известный под псевдонимами Eyenot, Enot и Racoon Pogoromist.