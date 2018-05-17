Отчет ОЗХО по «химатаке» в Саракибе в Сирии вызывает недоумение — Минобороны РФ

Москва, 17 мая. В Минобороны РФ заявили, что отчет ОЗХО, с выводами экспертов о «химатаке» 4 февраля в Саракибе провинции Идлиб в Сирии вызывает недоумение. Документ был обнародован 15 мая.

В тексте отчета отмечается, что эксперты не могли и не были на месте предполагаемой атаки с использованием химоружия, поскольку Идлиб находится под контролем террористов. Из документа следует, что доказательствами ОЗХО являются фото «каких-то баллонов, сообщения Whatsapp и переданные анонимными «активистами» «пробы» грунта», заявили в российском оборонном ведомстве.

В отчете также подчеркивается, что вся информация была получена дистанционно от НКО «Белые каски». В связи с этим Минобороны РФ выражает глубокое недоумение.

Ведомство отмечает, что складывается впечатление отсутствия доказательств причастности Дамаска к «химатакам» в Думе, которая использовалась США, Британией и Францией как предлог для совершения ракетного удара по Сирии. Ранее сообщалось об эвакуации главаря ИГ1 (группировка запрещена в РФ) из провинции Хасака на американском вертолете.

1 Организация запрещена на территории РФ.