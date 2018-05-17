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Отчет ОЗХО по «химатаке» в Саракибе в Сирии вызывает недоумение — Минобороны РФ
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    Отчет ОЗХО по «химатаке» в Саракибе в Сирии вызывает недоумение — Минобороны РФ

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    Отчет ОЗХО по «химатаке» в Саракибе в Сирии вызывает недоумение — Минобороны РФ

    Москва, 17 мая. В Минобороны РФ заявили, что отчет ОЗХО, с выводами экспертов о «химатаке» 4 февраля в Саракибе провинции Идлиб в Сирии вызывает недоумение. Документ был обнародован 15 мая. 

    В тексте отчета отмечается, что эксперты не могли и не были на месте предполагаемой атаки с использованием химоружия, поскольку Идлиб находится под контролем террористов. Из документа следует, что доказательствами ОЗХО являются фото «каких-то баллонов, сообщения Whatsapp и переданные анонимными «активистами» «пробы» грунта», заявили в российском оборонном ведомстве. 

    В отчете также подчеркивается, что вся информация была получена дистанционно от НКО «Белые каски». В связи с этим Минобороны РФ выражает глубокое недоумение.

    Ведомство отмечает, что складывается впечатление отсутствия доказательств причастности Дамаска к «химатакам» в Думе, которая использовалась США, Британией и Францией как предлог для совершения ракетного удара по Сирии. Ранее сообщалось об эвакуации главаря ИГ1 (группировка запрещена в РФ) из провинции Хасака на американском вертолете.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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