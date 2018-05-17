МВФ поставил Украине критически важное условие для получения следующего кредита
Вашингтон, 17 мая. Международный валютный фонд назвал критически важное условие для продолжения кредитования Украины.
По словам директора департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса, для получения Украиной очередного кредита необходимо принятие закона о создании антикоррупционного суда с поправками, которые обеспечат его полное соответствие рекомендациям Венецианской комиссии. Об этом он сообщил на брифинге МВФ в Вашингтоне.
«Это включает энергетический сектор, фискальную политику, принятие закона, создающего сильный и независимый антикоррупционный суд», — сказал Джерри Райс.
Окончательная версия закона об Антикоррупционном суде, подчеркнул он, должна полностью соответствовать обязательствам Украины в рамках программы сотрудничества, а также рекомендациям Венецианской комиссии и Совета Европы.
Ранее руководитель парламентской фракции Радикальной партии в Верховной раде Олег Ляшко потребовал отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.