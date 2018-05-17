Журавко рассказал, к чему могут привести поставки на Украину американского оружия 

Нацгвардия Украины получила первую партию американских гранатометов RSRL-1. Они уже приняты на вооружение. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Сегодня новое мощное оружие встало на защиту Украины. Крепчаем!» — сообщает Аваков на своей странице в Facebook.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко считает поставку на Украину американского оружия наглым вмешательством. Как он отметил в интервью Федеральному агентству новостей, такой шаг США только усугубит конфликт.

«Одно точно могу сказать: конфликт между Донбассом и Украиной обострится. Фактически США пошли уже внаглую финансировать и вооружать сегодняшнюю хунту против собственного народа. Американцам выгодно, чтобы в этом конфликте пострадала и Россия. Они прекрасно ведь знают, что Россия не бросит Донецк и Луганск. Эти поставки — первый предвестник того, что не за горами ожесточенные бои. Украина готова к войне со своим народом. Но! Украина эту войну проиграет».

Бывший народный депутат также выразил мнение, что подобное «бесцеремонное вторжение» США в дела Украины фактически «развязывает Москве руки», чтобы та могла помочь Донбассу вооружением.

Также Журавко подчеркнул: у Донбасса хватит сил отбить украинские атаки.

«США сейчас ведут себя нечестно и непорядочно по отношению к своему партнеру — России. Штаты разжигают новый конфликт между Россией и Украиной. И что должна делать Россия? Молчать? Когда гибнут мирные жители? А ведь на Украине таких большинство. Сегодня у Донбасса достаточно сил, чтобы отбиться от этих варваров. Но надо им помочь. И если раньше Россия отправляла только гуманитарную помощь и стройматериалы, то сейчас ничего не мешает начать поставки оружия. Чтобы не гибли мирные люди. Кстати, эта ситуация может дойти и до того, что войска Донбасса пойдут в наступление. И ведь победят!»

По словам главы украинского МВД, всего на вооружение поступили пятьсот комплексов. Также Аваков отметил: Государственный научно-исследовательский институт министерства внутренних дел Украины создал специальную программу, по которой теперь будут обучать особый состав. Кроме того, была разработана методика использования нового оружия.

Украинский министр подчеркнул: во время учений бойцы Нацгвардии высоко оценили новые гранатометы.

Напомним, Соединенные Штаты не в первый раз поставляют оружие украинским войскам. Месяц назад ВСУ получили от США противотанковые ракетные комплексы Javelin. Но тогда Вашингтон не разрешил применять их в Донбассе. Россия не раз предупреждала Вашингтон о том, что поставки оружия на Украину чреваты обострением конфликта в стране.