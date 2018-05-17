Поклонская: Преступная власть на Украине держит в заложниках десятки наших граждан

Москва, 17 мая. На Украине грубо нарушаются права человека, и необходимо принять все меры для того, чтобы в этой стране больше не использовали людей в качестве заложников по политическим мотивам.

Такое мнение высказала Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская относительно сегодняшнего решения Херсонского городского суда, который на 60 суток арестовал главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. При этом ему было отказано в праве на внесение залога.

«Хочу обратить внимание правозащитных организаций, компетентных органов и уполномоченного по правам человека на необходимость использовать все предоставленные рычаги и механизмы по восстановлению прав людей, которых сегодня использует в качестве заложников по политическим мотивам преступная украинская власть, — заявила член фракции «Единой России». — К сожалению, их становится с каждым днем все больше и больше».

Поэтому говорить, по словам Поклонской, в данном случае о «появлении взаимопонимания» между правозащитными институтами преждевременно.