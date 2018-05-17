Россия уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Копенгаген, 17 мая. Сборная России по хоккею уступила команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Дании. Сверхнапряженный поединок на «Роял-Арене» в Копенгагене завершился со счетом 5-4 в пользу канадцев.

Первый период матча не предвещал обилия заброшенных шайб: в течение первой двадцатиминутки красный свет за воротами зажегся лишь однажды — защитник «кленовых листьев» Колтон Парэйко вывел свою команду вперед. Во втором периоде канадцы удвоили преимущество, однако россияне вскоре нашли ответ: Илья Михеев и Александр Барабанов восстановили паритет.

В третьем периоде североамериканцы дважды выходили вперед, однако подопечные Ильи Воробьева оба раза находили силы, чтобы отыграться. Шайбы забросили Сергей Андронов и Артем Анисимов.

Основное время поединка в результате завершилось вничью 4-4. В овертайме же канадцам удалось воспользоваться численным большинством.

В полуфинале сборная Канады сыграет с победителем матча Финляндии и Швейцарии.