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Россия уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ по хоккею
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    Россия уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ по хоккею

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    Россия уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ по хоккею

    Копенгаген, 17 мая. Сборная России по хоккею уступила команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Дании. Сверхнапряженный поединок на «Роял-Арене» в Копенгагене завершился со счетом 5-4 в пользу канадцев.

    Первый период матча не предвещал обилия заброшенных шайб: в течение первой двадцатиминутки красный свет за воротами зажегся лишь однажды — защитник «кленовых листьев» Колтон Парэйко вывел свою команду вперед. Во втором периоде канадцы удвоили преимущество, однако россияне вскоре нашли ответ: Илья Михеев и Александр Барабанов восстановили паритет.

    Россия уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ по хоккею

    В третьем периоде североамериканцы дважды выходили вперед, однако подопечные Ильи Воробьева оба раза находили силы, чтобы отыграться. Шайбы забросили Сергей Андронов и Артем Анисимов.

    Основное время поединка в результате завершилось вничью 4-4. В овертайме же канадцам удалось воспользоваться численным большинством.    

    В полуфинале сборная Канады сыграет с победителем матча Финляндии и Швейцарии.

    Автор: Федор Веснин
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