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«Саратовские авиалинии» сообщили о прекращении деятельности по требованию Росавиации
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    «Саратовские авиалинии» сообщили о прекращении деятельности по требованию Росавиации

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    «Саратовские авиалинии» сообщили о прекращении деятельности по требованию Росавиации

    Москва, 17 мая. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» по требованию Росавиации прекращает свою деятельность с 31 мая, говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиаперевозчика. 

    Руководство компании получило письмо от Росавиации о приостановке продаж билетов с 30 мая 2018 года, в связи с чем с 31 мая перевозчик останавливает свою деятельность и увольняет сотрудников с 18 июля. Вынужденное увольнение ожидает 1200 сотрудников. 

    Напомним, что 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-148, жертвой трагедии стал 71 человек. После инцидента Росавиация провела проверку авиакомпании и ограничила срок действия сертификата эксплуатанта до 27 апреля. В ведомстве раскритиковали тот факт, что в официальных документах компании значились фамилии погибших при февральской катастрофе членов экипажа.

    Автор: Ирина Селезнева
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