ВМС США приготовились «обороняться» от российских «Калибров» в Средиземном море

Вашингтон, 17 мая. ВМС США не ищут конфликта, но готовы к обороне от российских кораблей с крылатыми ракетами «Калибр» в Средиземноморье.

Заявление было высказано командующим ВМС США в Европе и Африке и главой командования объединенных сил союзников в Неаполе адмиралом Джеймсом Фогго в ответ на вопрос, повлияет ли размещение на постоянной основе кораблей России в Средиземном море на действия американских ВМС и будут ли предприняты какие-либо меры, сообщают РИА Новости.

«Наше присутствие в Европе и отношения, выстроенные за последние 70 лет, дают США стратегический доступ, необходимый для реагирования на угрозы нашим союзникам и партнерам», — отметил командующий ВМС.

Ранее президент России Владимир Путин на военном совещании сообщил, что корабли ВМФ России с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную вахту в Средиземном море.

Отметим, что в последнее время Россия сталкивается с агрессивными действиями НАТО во главе с США, расположивших в Прибалтийском регионе несколько своих батальонов, регулярно проводящих военные учения у границ РФ.