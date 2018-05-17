Определены самые дешевые курорты 2018 года
Москва, 17 мая. Представители Skyscanner составили рейтинг самых дешевых морских курортов 2018 года.
Рейтинг был составлен путем расчета стоимости летних путешествий на две недели на двоих с вылетом из России. В первую очередь эксперты рассматривали пляжный отдых у моря, из-за этого многие страны были автоматически исключены на этапе отбора.
В тройку лидеров среди российских направлений вошли курорты Азовского моря, Краснодарского края и полуострова Крым: 1230, 1396 и 1424 долларов США соответственно, сообщает «Инфореактор».
Среди зарубежных направлений наиболее популярны Абхазия, Азербайджан и Вьетнам. Перелет, досуг, еда и проживание в Абхазии обойдутся туристам в 1396 долларов за двоих.
Отдых в Азербайджане и на побережье Каспийского моря будет стоить чуть дороже – 1602 доллара. Из плюсов, традиционный пляжный отдых в Азербайджане можно совместить с осмотром достопримечательностей и поездкой в горы.
Цена путешествия во Вьетнам превысит стоимость курортов Азербайджана всего на 6 долларов. Об экзотике азиатского направления известно многим, а дорогие авиабилеты можно компенсировать дешевым проживанием.
Ранее сотрудники туристического сервиса Tvil.ru составили список самых недорогих российских курортов.