Москва, 17 мая. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Украина не сможет вернуть Крым и Донбасса. По его мнению, этого не произойдет, потому что Россия «слишком сильна». Россияне отреагировали на слова американского дипломата.

«Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна», — сказал Волкер.

США уготовили Украине новую судьбу, считают пользователи. Россияне полагают, что у Вашингтона есть план вернуть Украину к первоначальным границам — без западных и восточных регионов.

«России вы не верите, ну а Волкер для вас авторитет. Ему-то поверьте», — написал Алекс Кукушкин.

«Украина вернется к своим историческим границам, проще говоря, прекратит свое сосуществование», — считает Сергей Винокур. «Как же эту «зраду» переживет Порошенко?» — спросил Дмитрий Борисов.

Курт Волкер не смог договориться со спецпредставителем президента РФ Вячеславом Сурковым, а потому делает новые громкие заявления. Тем не менее, за все время его работы это единственная здравая мысль, считают россияне.

«Переговоры провалил, теперь после драки руками машет. Оставь себе летальное оружие, сами разберемся», — написал Розарио Агро.

«Хоть одна здравая мысль. Теперь вопрос, как властям Украины озвучивать «скорый» возврат территорий?» — интересуется Александр Р.

Спецпредставитель США в очередной раз продемонстрировал, что Вашингтон не сильно интересуется Украиной. Американский бюджет будет оставаться на плаву за счет продажи оружия и кредитов.