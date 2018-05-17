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Командующий ЦВО рассказал о модернизации базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе
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    Командующий ЦВО рассказал о модернизации базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе

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    Командующий ЦВО рассказал о модернизации базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе

    Екатеринбург, 17 мая. Модернизация военно-морской базы ВМФ России в сирийском Тартусе продолжается. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин в ходе встречи со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

    «Да, продолжается», — сказал Лапин, отвечая на вопрос студента о том, продолжается ли модернизация военно-морской базы в Тартусе.

    Стоит отметить, что в декабре 2017 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы российско-сирийское соглашение о расширении территории пункта технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Согласно документу, власти Сирии дают согласие на расширение территории российской базы, а также поддерживают развитие и модернизацию ее инфраструктуры.

     

    Автор: Алексей Громов
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