Командующий ЦВО рассказал о модернизации базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе

Екатеринбург, 17 мая. Модернизация военно-морской базы ВМФ России в сирийском Тартусе продолжается. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин в ходе встречи со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

«Да, продолжается», — сказал Лапин, отвечая на вопрос студента о том, продолжается ли модернизация военно-морской базы в Тартусе.

Стоит отметить, что в декабре 2017 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы российско-сирийское соглашение о расширении территории пункта технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Согласно документу, власти Сирии дают согласие на расширение территории российской базы, а также поддерживают развитие и модернизацию ее инфраструктуры.