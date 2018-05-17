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Политика
Захарова — «партнерам»: Не удивитесь, если с вашими журналистами поступят так же, как с Вышинским?
Политика
Захарова — «партнерам»: Не удивитесь, если с вашими журналистами поступят так же, как с Вышинским?
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    Захарова — «партнерам»: Не удивитесь, если с вашими журналистами поступят так же, как с Вышинским?

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    Захарова — «партнерам»: Не удивитесь, если с вашими журналистами поступят так же, как с Вышинским?

    Москва, 17 мая. Тем представителям международного сообщества, которые воздержались от реакции на задержание и двухмесячный арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, не стоит удивляться, если завтра нечто подобное произойдет с журналистами из их стран. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Похищения журналистов, квазисудебные процессы над представителями СМИ, запугивания и угрозы из-за инакомыслия — ежедневная рутина киевских властей. Международные организации, неправительственные журналистские объединения осудили действия Киева», — сказала Захарова.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ задала риторический вопрос тем представителям международного сообщества, «которые в очередной раз дистанцировались от жестких заявлений».

     «Не удивитесь, если с вашими журналистами так же поступят?» — уточнила Захарова.

    Напомним, что украинские власти подозревают Вышинского в «государственной измене» и поддержке Донецкой и Луганской народных республик. Он был задержан СБУ рано утром 15 мая 2018 года. В тот же день обыски прошли в офисе издания, в квартире журналистки Людмилы Лысенко, а также представителя РИА Новости на Украине Андрея Бородина.  

    Кириллу Вышинскому грозит срок до 15 лет лишения свободы.

    Автор: Наталья Макеева
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