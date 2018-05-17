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Сирия новости 17 мая 22.30: ложная тревога на границе САР и Израиля, «Армия Ислама» вербует новобранцев в Алеппо
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    Сирия новости 17 мая 22.30: ложная тревога на границе САР и Израиля, «Армия Ислама» вербует новобранцев в Алеппо

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    Боевики

    Сирия, 17 мая. В районе Голанских высот в Эль-Кунейтре сработала сирена Израиля. ИГИЛовцы взорвали автомобиль полиции в иракской провинции Киркук. «Джейш Аль-Ислам»***** ведет набор в свои ряды в Алеппо для борьбы с ИГ1 и курдами, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят точечные авиаудары по военным объектам ИГ на юге от Дамаска.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут артобстрелы позиций боевиков южнее столицы.

    «Тахрир Аш-Шам»: оказалась под ударом артиллерии САР в северной части Хамы.

    «Исламское государство»2: противостоит САА к югу от Дамаска; организовало взрыв в провинции Киркук в Ираке.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: ведет набор добровольцев и наемников в свои ряды на севере провинции Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — ДамаскНовостное агентство SANA News сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести огонь по фортификационным сооружениям джихадистов «Исламского государства» на юге от Дамаска. В то же время российские и сирийские военные самолеты наносят точечные авиаудары по военным объектам террористов в северной части района Хаджар Аль-Асвад. Напомним, правительство САР неоднократно пыталось прекратить вооруженные столкновения и достигнуть мирного урегулирования конфликта при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон, однако боевики продолжают оказывать упорное сопротивление.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — ХомсИнформационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что впервые с 2011 года стратегическая магистраль Дамаск — Хомс официально находится под контролем Сирийской арабской армии (САА). Таким образом, переброска дополнительных войск или снабжение подразделений и мирного населения станет значительно удобнее. Кроме того, значительно сократится время в пути из Дамаска в Хаму или Алеппо. Напомним, ранее в северной части региона располагался анклав боевиков вооруженной оппозиции. Однако в рамках мирного соглашения с сирийскими властями все исламисты вместе с членами их семей добровольно покинули данные территории, передав свое оружие военнослужащим САР.  

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — АлеппоСогласно информации новостного портала Al Masdar News, антиправительственная группировка «Джейш Аль-Ислам» значительно ослабла после поражения в боях с правительственными силами в Восточной Гуте северо-восточнее Дамаска. В настоящее время радикалы предпринимают попытки завербовать местное население, а также привлечь наемников. Исламисты обещают новобранцам заработную плату в 200 долларов в месяц. В нескольких селах были построены пункты призыва. Кроме того, «Армия Ислама» надеется переманить на свою сторону радикалов других незаконных вооруженных формирований. Как передают военные источники AMN, лидер «Джейш Аль-Ислам» Иссам Бувайдани заявляет о необходимости борьбы с «Исламским государством» и курдскими отрядами, без упоминаний об армии САР.

    Напомним, долгое время боевики не соглашались принять условия соглашения с Сирийской арабской армией (САА), однако все же были вынуждены эвакуироваться на север Алеппо. В прошлом месяце исламисты выехали в Идлиб.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — ХамаВоенный источник в социальной сети Twitter (Syrianow10) сообщает о том, что на севере региона вновь отмечаются взаимные обстрелы между правительственными подразделениями и джихадистами террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»3***. Оппозиционные СМИ заявляют об ударах артиллерии Сирийской арабской армии (САА) в районе населенных пунктов Сармания и Аз-Закят. Сведения о потерях со стороны джихадистов в настоящий момент уточняются.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-КунейтраПоступила информация о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула систему противоракетной обороны «Железный купол» после того, как в районе оккупированных Израилем Голанских высот сработали сирены. Как передает информационный портал Al Masdar News, сигнал оказался ложной тревогой. Израильские военные это подтвердили. Ранее некоторые источники в социальных сетях публиковали сообщения о случаях взрывов, что, однако, не было подтверждено официальными СМИ. Представитель ЦАХАЛа сообщил, что расследование продолжается. Напомним, в последнее время на сирийско-израильской границе сохраняется напряженная обстановка.

    Ирак

    Карта военных действий — ИракTwitter-канал (TRACterrorism) со ссылкой на медиа-портал Al Amaq, связанный с ИГИЛ4, заявляет о том, что террористы так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства» продолжают осуществлять подпольную деятельность на территории страны. Сообщается, что в провинции Киркук неподалеку от населенного пункта Рашад прогремел взрыв. Детонировала бомба, заложенная в полицейском автомобиле. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из местных жителей или сотрудников федеральной полиции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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