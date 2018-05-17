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Киев мстит крымчанам за исторический выбор: Лукашевич потребовал освободить задержанных россиян
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    Киев мстит крымчанам за исторический выбор: Лукашевич потребовал освободить задержанных россиян

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    Киев мстит крымчанам за исторический выбор: Лукашевич потребовал освободить задержанных россиян

    Вена, 17 мая. Власти Киева продолжают «охотиться» на россиян, проживающих в Крыму.

    По словам представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, в заложниках на Украине находятся капитан судна «Норд» Владимир Горбенко и общественный деятель Елена Одновол. 4 мая в порту Черноморска был арестован украинскими спецслужбами россиянин Валерий Руднев по обвинению в дезертирстве.

    «Киев таким образом продолжает мстить крымчанам за их исторический выбор», — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

    Лукашевич также выдвинул требование немедленного освобождения задержанных на Украине крымчан.

    Напомним, Крым был присоединен к России демократическим путем в результате референдума, на котором большинство жителей Крыма высказались за вхождение региона в состав России. Украина, в свою очередь, продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.

    Автор: Екатерина Кухарева
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