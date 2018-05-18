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«Ночь музеев» в Петербурге: когда состоится, программа, как купить единый билет, работа метро и автобусов
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    «Ночь музеев» в Петербурге: когда состоится, программа, как купить единый билет, работа метро и автобусов

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    «Ночь музеев» в Петербурге: когда состоится, программа, как купить единый билет, работа метро и автобусов

    Ежегодно 18 мая во всем мире отмечается Международный день музеев. В связи с этим событием в Санкт-Петербурге каждый год проводится чрезвычайно популярная акция — «Ночь музеев».

    Когда состоится «Ночь музеев» в 2018 году

    «Ночь музеев» традиционно проводится в ближайшие выходные после Международного дня музеев. В 2018 году «Ночь музеев» будет проходить в ночь с субботы, 19 мая, на воскресенье, 20 мая.

    Что такое «Ночь музеев»

    «Ночь музеев» — это ежегодная международная акция, в которой участвуют более двадцати тысяч музеев в 42 странах Европы. В ходе акции большие и маленькие музеи, а также другие учреждения культуры единственный раз в году открывают свои двери вечером и ночью, предлагая посетителям увидеть экспозиции в необычном ракурсе.

    Петербургские музеи, библиотеки и другие участвующие в акции учреждения готовят для «Ночи музеев» особую программу — специальные экспозиции, спектакли и концерты, перформансы и необычные экскурсии, мастер-классы и исторические реконструкции.

    «Ночь музеев» в Петербурге: когда состоится, программа, как купить единый билет, работа метро и автобусов

    Тема «Ночи музеев» 2018

    Тема петербургский «Ночи музеев», которая будет проходить в ночь с 19 на 20 мая, «Метаморфозы». Всего в акции участвуют 117 музеев, 17 из них присоединились к мероприятию впервые.

    Время работы музеев в ночь с 19 на 20 мая

    Традиционно часть музеев предложит только вечернюю программу — с 18.00 до 23.00.

    Многие музеи и другие культурные учреждения будут работать всю ночь, с 18 часов 19 мая до шести утра 20 мая.

    Самые интересные программы

    Во время «Ночи музеев» популярностью у петербуржцев традиционно пользуются Планетарий, Зоопарк, Ботанический сад, Музей железных дорог, Капелла и Большой зал Филармонии, а также Шереметевский дворец (Фонтанный дом) и Михайловский дворец Русского музея.

    А, например, традиционно участвующая в «Ночи музеев» «Республика кошек» (ул. Якубовича, 10) предлагает посетителям стать участниками эксперимента с котом Шредингера и других мероприятий, которые собраны в программу «Котометаморфозы».

    Выбрать себе программу по душе можно на специализированном сайте «Ночи музеев».

    «Ночь музеев» — это ежегодная международная акция, в которой участвуют более двадцати тысяч музеев в 42 странах Европы

    Сколько стоит билет на «Ночь музеев»

    Единый билет «Ночи музеев» дает право посещения всех 117 музеев, участвующих в акции.

    Цена единого билета 400 рублей. Для детей до семи лет посещение музеев бесплатно в сопровождении взрослого, купившего единый билет.

    Единый̆ билет можно приобрести в любом музее, участвующем в «Ночи музеев», также это можно сделать онлайн.

    В саму «Ночь музеев» билеты можно приобрести во всех музеях-участниках начиная c 18.00.

    Если вы не планируете посещать много объектов, можно приобрести билет только в тот музей, который привлек вас своей программой. Обычный входной билет можно приобрести непосредственно в музее в ночь проведения акции.

    Тема петербургский «Ночи музеев», которая будет проходить в ночь с 19 на 20 мая, «Метаморфозы»

    Как добраться от музея к музею и до дома

    С 23.00 до 6.00 между музеями, которые работают всю ночь с 19 на 20 мая, будут курсировать специальные автобусы. Автобусами смогут бесплатно воспользоваться все обладатели единого билета «Ночи музеев». Дети до семи лет также смогут проехать на этих автобусах, но обязательно в сопровождении взрослого, купившего единый билет.

    Также навстречу тем, кто планирует приобщиться к культуре майской ночью, пошло руководство метрополитена — в ночь с 19 на 20 мая питерская подземка будет работать без перерыва. Оплатить проезд можно будет как жетоном, там и проездными документами. Также в городе всю музейную ночь будут работать автобусы, дублирующие линии метро. Оплата в них будет производиться по разовому тарифу, который составляет 40 рублей.

    Кто отвечает за «Ночь музеев»

    Петербургская «Ночь музеев» организована по инициативе комитета по культуре Санкт-Петербурга при поддержке петербургских комитетов по транспорту, по развитию транспортной инфраструктуры, по вопросам законности правопорядка и безопасности, а также по развитию туризма. За порядок и безопасность во время «Ночи музеев» отвечают петербургские главки МВД и ГИБДД.

    Автор: Ольга Василенко
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