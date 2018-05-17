Полевой активист, не судим, присягать отказался: эксперт рассказал о новом главе Каталонии Киме Торра

Избранный каталонским парламентом на пост главы женералитета Ким Торра отказался присягать на верность королю Испании. В своем недолгом выступлении он отметил, что «будет исполнять обязанности председателя правительства преданно воле народа, представленного парламентом». Членов правительства Испании на церемонии не было.

Произнося клятву, Ким Торра не сказал ни слова о верности королю Филиппу VI и испанской конституции.

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Екатерины Черкасовой, каталонский кризис все еще далек от разрешения.

«Каталонский кризис продолжается. Постоянно проходят очень сложные переговоры. Сейчас каталонским националистам удалось-таки избрать нового главу правительства. Это получилось далеко не с первого раза. Ким Торра — один из немногих лидеров, против которого не заведено ни одного уголовного дела, он не подвергался никаким судебным преследованиям, известен как полевой активист с радикальными националистическими убеждениями. Торра получил большую известность благодаря своим провокационным ксенофобским твитам в Интернете, где называл Испанию и Францию бессовестными обманщиками, которые угнетают свои народы. Также Торра утверждал, что в Каталонии все должны говорить только на каталонском языке».

Также Черкасова отметила: Ким Торра не считает себя полноценным главой Каталонии.

«Торра отказался присягать королю Филиппу VI, потому что в этом случае он должен признать себя главой не республики Каталония, а части Испании. Первое, что сделал новый глава, отправился в Берлин к Карлесу Пучдемону — своему предшественнику, которого считает истинным лидером Каталонии. Подводя итог, скажу одно: никакого урегулирования каталонского кризиса пока не происходит, позиции сторон непримиримы, никакого диалога по всему комплексу острых вопросов не намечается».

Карлес Пучдемон, которого Торра считает легитимным правителем Каталонии, был отстранен от должности премьер-министром Испании Мариано Рахоем осенью прошлого года. Сейчас он находится в Германии и дожидается решения суда об экстрадиции.

Ранее испанский премьер Мариано Рахой заявил, что в «Каталонии может быть только один председатель правительства, только одна законность и единственные действующие институты, которые определяют конституция и Статут автономии Каталония».

Напомним, осенью прошлого года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости. Участие в нем приняли чуть больше 40% жителей. Подавляющее большинство из них проголосовали за создание независимого государства.