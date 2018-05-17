«Очень опасный момент»: патриарх Кирилл заявил об обеспокоенности противоречиями РФ и США в Сирии

Москва, 17 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен нарастающими противоречиями между Россией и США. На фоне усугубления отношений между странами он признался, что в момент наиболее активных военных операций государств в Сирии почувствовал «очень опасный момент истории».

«Никогда еще так близко не соприкасались США и Россия на территории, где обе стороны принимают участие в военных действиях. И я почувствовал, что наступает очень опасный момент истории, потому что даже случайное столкновение этих двух сил могло привести к всеразрушающей и уничтожающей всю человеческую цивилизацию ядерной войне», — рассказал он на встрече с главой Эфиопской церкви Абуной Матфием I​​​ в Москве.

Тогда, по его словам, он вместе с папой Римским Франциском договорились о встрече в феврале 2016 года в Гаване, главными темами которой стали поиск путей ослабления напряжения в мире и остановка усиливающегося геноцида христиан, пишет РИА Новости.