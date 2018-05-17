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Кризис этики и достоинства: Тиллерсон оценил уровень демократии в США при Трампе
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    Кризис этики и достоинства: Тиллерсон оценил уровень демократии в США при Трампе

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    Кризис этики и достоинства: Тиллерсон оценил уровень демократии в США при Трампе

    Вашингтон, 17 мая. Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская демократия привела к кризису этики и достоинства. Некоторые СМИ США расценили его слова как критику президента Дональда Трампа.

    Рекс Тиллерсон находился на посту главы внешнеполитического ведомства США с февраля 2017 по март 2018 года и узнал о своем увольнении из сообщения в Twitter Дональда Трампа. В своем заявлении он отметил, что состояние американское демократии отмечается «растущим кризисом этики и достоинства». 

    «Если наши лидеры пытаются скрывать правду или если мы как народ начнем принимать альтернативную реальность, не укорененную больше в фактах, тогда мы все как граждане Америки идем по пути отказа от нашей свободы», -сказал бывший министр.

    Дональда Трампа неоднократно критиковали за искажение факта, а он отвечал, что СМИ распространяют фейковые новости. На протяжении работы во главе Госдепартамента США Тиллерсон заявлял, что вступает в конфликты с американским президентом и что его мнение не учитывается в принятии ключевых решений. 

    Автор: Ирина Селезнева
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