Кризис этики и достоинства: Тиллерсон оценил уровень демократии в США при Трампе

Вашингтон, 17 мая. Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американская демократия привела к кризису этики и достоинства. Некоторые СМИ США расценили его слова как критику президента Дональда Трампа.

Рекс Тиллерсон находился на посту главы внешнеполитического ведомства США с февраля 2017 по март 2018 года и узнал о своем увольнении из сообщения в Twitter Дональда Трампа. В своем заявлении он отметил, что состояние американское демократии отмечается «растущим кризисом этики и достоинства».

«Если наши лидеры пытаются скрывать правду или если мы как народ начнем принимать альтернативную реальность, не укорененную больше в фактах, тогда мы все как граждане Америки идем по пути отказа от нашей свободы», -сказал бывший министр.

Дональда Трампа неоднократно критиковали за искажение факта, а он отвечал, что СМИ распространяют фейковые новости. На протяжении работы во главе Госдепартамента США Тиллерсон заявлял, что вступает в конфликты с американским президентом и что его мнение не учитывается в принятии ключевых решений.