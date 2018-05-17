Не поможет: в России отреагировали на угрозы Госдепа «Северному потоку — 2»

В ходе своего выступления в Берлине замдиректора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон не исключает введения санкций против «Северного потока — 2», однако надеется, что до этого дело не дойдет.

«Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», — цитируют Оудкирк западные СМИ.

По словам представительницы Госдепа, построив новый газопровод, Россия сможет установить на нем оборудования для слежки, что, безусловно, никого не устраивает. Однако, если «Северный поток — 2» попадет под действие закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций», это будет означать, что «любой проект трубопровода, а в мире большое количество трубопроводов, которые потенциально могут быть рассмотрены в рамках указанного закона, находится под риском санкций», сказала Оудкирк.

Как заметил в беседе с Федеральным агентством новостей российский экономист Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований, «американские аргументы против крупных российских и даже европейских проектов никогда не отличались оригинальностью».

«Неужели Госдеп сам верит в то, что Россия собирается через печки и какие-нибудь газогенераторы подглядывать за повседневной жизнью и экономической деятельностью европейцев? На самом деле единственное, что волнует американцев, это то, что налицо чисто экономическая блокировка России и Германии, в которой США проигрывают. Потому что благодаря «Северному потоку — 2» Германия самостоятельно получает энергетические ресурсы и ничего из энергоносителей у США не покупает. При этом Германия распределяет газ в Европе и блокирует все американские энергетические проекты в Европе, такие как Трансатлантическое партнерство, которое мыслилось американцами как очень важный проект удержания мирового партнерства», — объяснил Василий Колташов.

По словам эксперта, «война санкций, которые некий коллективный Запад вводит против России, дошла до новой стадии, когда борьба ведется уже между США и Германией в первую очередь».

«А Россия здесь выступает как добровольный помощник Германии, как страна, которая поставляет энергоресурсы в Европу, на месте которой мечтают быть США. Но европейцы не хотят платить вдвое дороже за американский газ. Американский план развернуть Европу в сторону Атлантики и спиной к Евразии с ее колоссальным экономическим потенциалом и колоссальным запасом ресурсов, по сути дела, провалился вместе с началом строительства «Северного потока — 2», — заметил Василий Колташов.

Он полагает, что никакие американские санкции сорвать проект не смогут.