Путин: Высокие темпы переоснащения российской армии должны быть сохранены

Сочи, 17 мая. Президент РФ Владимир Путин призвал сохранить высокие темпы переоснащения российской армии и флота, подчеркнув, что исполнение Гособоронзаказа должно осуществляться в срок. Персональная ответственность за это, по его словам, лежит на всех исполнителях ГОЗ.

Глава государства отметил, что строго соблюдаться должны и сроки изготовления оружия и техники, и утвержденный график поставок.

«Таким образом поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота», — подчеркнул он.

Напомнил Путин и о том, что в этом году зенитно-ракетные войска получат на вооружение С-400 и комплексы «Панцирь-С».

«Прошу командующего Воздушно-космическими силами, руководителей ведущих предприятий ОПК в авиационной и ракетно-космической областях подробно доложить сегодня, как решаются поставленные задачи. Все ли идет по плану», — добавил президент.



