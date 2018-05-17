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Путин: Высокие темпы переоснащения российской армии должны быть сохранены
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    Путин: Высокие темпы переоснащения российской армии должны быть сохранены

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    Путин: Высокие темпы переоснащения российской армии должны быть сохранены

    Сочи, 17 мая. Президент РФ Владимир Путин призвал сохранить высокие темпы переоснащения российской армии и флота, подчеркнув, что исполнение Гособоронзаказа должно осуществляться в срок. Персональная ответственность за это, по его словам, лежит на всех исполнителях ГОЗ.

    Глава государства отметил, что строго соблюдаться должны и сроки изготовления оружия и техники, и утвержденный график поставок.

    «Таким образом поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота», — подчеркнул он.

    Напомнил Путин и о том, что в этом году зенитно-ракетные войска получат на вооружение С-400 и комплексы «Панцирь-С».

    «Прошу командующего Воздушно-космическими силами, руководителей ведущих предприятий ОПК в авиационной и ракетно-космической областях подробно доложить сегодня, как решаются поставленные задачи. Все ли идет по плану», — добавил президент.


     

    Автор: Алексей Громов
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