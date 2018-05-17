Зеркальные меры здесь не помогут: Кобзон отреагировал на операцию СБУ против РИА Новости Украина

Москва, 17 мая. Российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон прокомментировал ситуацию с задержанием на Украине руководителя информационного агентства РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

По словам артиста, киевские власти спровоцировали ситуацию, притянув повод для осуждения журналиста за уши.

«Я не вижу повода для осуждения журналиста, но они смогли такой повод притянуть. Сделали то, что хотели: спровоцировали ситуацию, чтобы вы, я, мы все прореагировали», — заявил Кобзон в интервью Федеральному агентству новостей.

Депутат государственной думы подчеркнул, что в Киеве, скорее всего, не заметят законного возмущения российской стороны, так как там руководствуются украино-американской позицией.

«Но толку никакого от нашей реакции не будет — все наши возражения не имеют никакого смысла из-за пресловутой украино-американской позиции. Зеркальные меры здесь не помогут — не арестовывать же нам в ответ украинского журналиста?» — резюмировал Кобзон.

Напомним, руководитель информационного агентства РИА Новости Украина Кирилл Вышинский 17 мая получил в суде Херсона два месяца ареста на время проведения следствия по обвинению в «государственной измене». Журналист имеет двойное — украинское и российские — гражданство.

Сотрудники СБУ задержали Вышинского 15 мая в центре Киева. Обыски во вторник также прошли в центральном офисе агентства РИА Новости Украина в Киеве, в пресс-центре агентства, а также в квартирах сотрудников. Затем Кирилл Вышинский был этапирован в Херсон.