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Экономика
Глава Total спрогнозировал рост цен на нефть до 100 долларов за баррель
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    Глава Total спрогнозировал рост цен на нефть до 100 долларов за баррель

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    Глава Total спрогнозировал рост цен на нефть до 100 долларов за баррель

    Вашингтон, 17 мая. Генеральный директор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил, что в ближайшие месяцы уровень цен на нефть может достигнуть 100 долларов за баррель. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне​​​.

    Пуянне отметил, что в условиях восстановления санкций против Ирана и катастрофической ситуации в экономике Венесуэлы цена на нефть может достичь отметки 100 долларов уже в ближайшие месяцы. По его словам, решение США ввести санкции против Ирана приведет к падению поставок иранской нефти на мировой рынок, что станет одной из причин для дальнейшего роста цен на нефть.

    «Мы находимся в новом мире, в котором геополитика вновь диктует цены не нефть», — сказал Пуянне.

    Ранее стало известно, что стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 80 долларов впервые с ноября 2014 года.

    Автор: Алексей Громов
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