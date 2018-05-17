Глава Total спрогнозировал рост цен на нефть до 100 долларов за баррель

Вашингтон, 17 мая. Генеральный директор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил, что в ближайшие месяцы уровень цен на нефть может достигнуть 100 долларов за баррель. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне​​​.

Пуянне отметил, что в условиях восстановления санкций против Ирана и катастрофической ситуации в экономике Венесуэлы цена на нефть может достичь отметки 100 долларов уже в ближайшие месяцы. По его словам, решение США ввести санкции против Ирана приведет к падению поставок иранской нефти на мировой рынок, что станет одной из причин для дальнейшего роста цен на нефть.

«Мы находимся в новом мире, в котором геополитика вновь диктует цены не нефть», — сказал Пуянне.

Ранее стало известно, что стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 80 долларов впервые с ноября 2014 года.