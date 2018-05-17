Союз журналистов России отреагировал на арест Вышинского в Херсоне

Москва, 17 мая. Херсонский суд арестовал руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По словам адвоката журналиста, ему дали 60 дней без возможности внесения залога.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал ФАН, что с момента ареста Вышинского общественное объединение выступает с заявлениями и требованиями освободить коллегу.

«Мы требуем дать возможность нашим коллегам спокойно работать и выполнять свои обязанности без всякого давления. То, что происходит, крайне печально, наших журналистов уже подвергали на Украине разнообразным притеснениям, по каждому вопросу мы работали и обращались в международные организации. Вчера уже была жесткая реакция от ОБСЕ, от наблюдательного совета по правам человека. Эти заявления действуют на украинские власти. Надеюсь, что правда восторжествует и наш коллега будет освобожден с предоставлением права работать там, где он и работал. Иначе придется этот вопрос решать на высоком государственном уровне», — заявил Соловьев.

Напомним, 15 мая Вышинского задержали в Киеве рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.