17 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британские следователи допрашивают Сергея Скрипаля

США отправили курдам более 200 грузовиков с военной техникой и оружием В провинцию Хасака прибыл конвой военной техники США для курдских вооруженных формирований из состава Демократических сил Сирии. По данным сирийских СМИ, конвой состоял из двухсот грузовиков, которые перевозили бронеавтомобили, бульдозеры, а также оружие и боеприпасы. Колонна большегрузов доставила военную технику в район Талль-Байдар, где находятся несколько американских баз. Источники сообщают, что в ближайшее время все вооружение будет переброшено к восточным берегам реки Евфрат.

Британские следователи допрашивают Сергея Скрипаля Британские следователи допрашивают Сергея Скрипаля. Процесс двигается по мере того, как бывший офицер ГРУ идет на поправку после отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Правоохранители Соединенного Королевства устанавливают обстоятельства и причины регулярных визитов экс-сотрудника ГРУ в Лондон, а также расследуют его ежемесячные встречи с предполагаемым экс-агентом британской спецслужбы MI6.

Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов задержан по делу о хищениях в Эрмитаже Экс-замминистра культуры России Григорий Пирумов задержан по делу о хищении в Эрмитаже. Сумма составляет не менее 450 миллионов рублей. В совершении преступления подозреваются также бывший директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо и фактический руководитель ГК «Роспан» Никита Колесников. Они заключили госконтракт без реального намерения его исполнить. По данным следствия, большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные подозреваемым организации.