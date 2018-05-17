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17 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британские следователи допрашивают Сергея Скрипаля
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    17 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британские следователи допрашивают Сергея Скрипаля

    США отправили курдам более 200 грузовиков с военной техникой и оружием. Британские следователи допрашивают Сергея Скрипаля. Крымский мост два дня спустя появился на картах Google.
    18:54 17 Мая 2018
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    США отправили курдам более 200 грузовиков с военной техникой и оружием

    17 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британские следователи допрашивают Сергея Скрипаля

    В провинцию Хасака прибыл конвой военной техники США для курдских вооруженных формирований из состава Демократических сил Сирии. По данным сирийских СМИ, конвой состоял из двухсот грузовиков, которые перевозили бронеавтомобили, бульдозеры, а также оружие и боеприпасы. Колонна большегрузов доставила военную технику в район Талль-Байдар, где находятся несколько американских баз. Источники сообщают, что в ближайшее время все вооружение будет переброшено к восточным берегам реки Евфрат.

    Британские следователи допрашивают Сергея Скрипаля

    17 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британские следователи допрашивают Сергея Скрипаля

    Британские следователи допрашивают Сергея Скрипаля. Процесс двигается по мере того, как бывший офицер ГРУ идет на поправку после отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Правоохранители Соединенного Королевства устанавливают обстоятельства и причины регулярных визитов экс-сотрудника ГРУ в Лондон, а также расследуют его ежемесячные встречи с предполагаемым экс-агентом британской спецслужбы MI6.

    Бывший замминистра культуры Григорий Пирумов задержан по делу о хищениях в Эрмитаже

    17 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британские следователи допрашивают Сергея Скрипаля

    Экс-замминистра культуры России Григорий Пирумов задержан по делу о хищении в Эрмитаже. Сумма составляет не менее 450 миллионов рублей. В совершении преступления подозреваются также бывший директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо и фактический руководитель ГК «Роспан» Никита Колесников. Они заключили госконтракт без реального намерения его исполнить. По данным следствия, большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные подозреваемым организации.

    Крымский мост два дня спустя появился на картах Google

    17 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Британские следователи допрашивают Сергея Скрипаля

    Крымский мост появился на картах Google только спустя двое суток. До этого пользователи отмечали, что сервис упорно не указывает новый маршрут следования, вместо этого предлагая пути в объезд. Блогеры шутливо отреагировали, отмечая, что все-таки разглядели мост на картах, однако маршрут по автомагистрали Google все равно не предлагает. Напомним, Крымский мост для автомобильного движения был официально открыт накануне, 16 мая. Днем ранее за рулем КамАЗа по нему проехал президент России Владимир Путин. 
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