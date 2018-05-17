Шевченко: После ареста Вышинского Россия должна поставить ЛДНР новое оружие

Москва, 17 мая. Решение Херсонского суда, приговорившего главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского к двум месяцам ареста, является результатом «стремительного фашизирования Украины». Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил журналист Максим Шевченко.

«Ситуация с Вышинским — это аспект войны между Россией и Украиной, которая не объявлена официально, но которая ведётся», — уверен он.

По словам Шевченко, «…всякое маленькое государство фашизируется гораздо быстрее большого. Поэтому естественно, что тот национализм, который насаждаются сегодня украинские элиты, и политический радикализм, который насаждается под видом национализма, приводит к запретам на профессию для тех СМИ, тех журналистов, которых они считают враждебными». При этом, по мнению Шевченко, в качестве ответной меры на действия Киева Россия должна поставить новые системы вооружений бойцам ДНР и ЛНР.

Напомним, что украинские власти подозревают Вышинского в государственной измене. Он был задержан СБУ рано утром 15 мая 2018 года. В тот же день обыски прошли в офисе издания, в квартире журналиста данного СМИ Людмилы Лысенко, а также представителя РИА Новости на Украине Андрея Бородина.