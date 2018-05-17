Волочкова подаст в суд на коммунальщиков из-за испорченной кровати

Москва, 17 мая. Анастасия Волочкова заявила, что собирается судиться с ГБУ «Жилищник» Тверского района Москвы из-за испорченного ремонта.

Балерина сообщила телеканалу «360», что рабочие, очищая снег, пробили кровлю насквозь. Пострадал ремонт в спальне – желтые разводы по потолку, разваливаются гипсокартоновые панели. Больше всего Волочкова расстроена из-за испорченной кровати люксового бренда Fendi, цена которой составляет несколько сотен тысяч рублей. Кровать и вся квартира дороги балерине, так как являются подарками от миллиардера Сулеймана Керимова.

Последние семь лет, по словам Волочковой, каждую весну протекал потолок, но работники коммунальных служб не предпринимали никаких действий. Сумму точного ущерба балерина пока не определила, но, как полагают СМИ, речь может пойти о трех миллионах рублей.

Адвокат пострадавшей Владимир Комсолев намерен добиваться полной компенсации ущерба.

«Мы не хотим крови, но заплатить все равно придется. Если не удастся решить вопрос полюбовно, будем добиваться своего в суде», — заявил Комсолев.

Сотрудники ГБУ «Жилищник» Тверского района Москвы предложили в ответ два варианта: сделать необходимый ремонт в квартире или отдать деньги, но только через судебное разбирательство.